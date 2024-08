Mais de 1 tonelada de carne imprópria para consumo é apreendida no ES

A Polícia Militar Ambiental apreendeu 1.043,290 kg de carnes impróprias para consumo durante uma fiscalização realizada em 15 açougues e estabelecimentos comerciais no município de Ecoporanga, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a PMA, a ação conjunta teve o apoio de demais órgãos de segurança e ambientais, como Polícia Civil, Polícia Militar do 11° BPM, IDAF e Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Ecoporanga.

Do total de 15 estabelecimentos comerciais fiscalizados, quatro apresentaram irregularidades quanto a origem das carnes, sendo apreendidas um total de 1.043,290 kg de carnes diversas e embutidos nocivos à saúde humana.

A operação conduziu quatro indivíduos à Delegacia de Polícia Civil de Ecoporanga, em flagrante delito pelo crime previsto no artigo 278 do Código Penal Brasileiro por crime contra a saúde pública, referente a fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde.

Os materiais apreendidos foram descartados em aterro sanitário, em Nova Venécia, conforme as normas estaduais ambientais.