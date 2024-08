O que tem nessas caixas? Abordagem na BR-101 surpreende PRF no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na BR-101, um caminhão com mais de 3.200.000 unidades de cigarros.

A abordagem ocorreu, no km 345, no município de Guarapari. De acordo com a PRF, policiais que estavam de serviço no posto, após receberem informação de análise de risco repassada pela C3R sobre um veículo de carga suspeito de contrabando, abordaram o caminhão, modelo VW/17.190 CRM 4X2, branco.

O veículo transportava um total de 320 caixas fechadas de cigarro, da marca GIFT.

O material apreendido na BR-101 foi encaminhado para a sede da Polícia Federal.