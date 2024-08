Mais um! Balão faz pouso de emergência em área de mata em Alfredo Chaves

Mais um balão fez um pouso de emergência na manhã do último domingo (11), em uma área de mata no distrito de Alto Redentor, em Alfredo Chaves, Região Serrana do Espírito Santo.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, que atendeu a ocorrência, o balão, que havia 13 ocupantes, precisou fazer um pouso de emergência em uma área de mata.

O dono da empresa de balonismo, que estava no local, conduziu os bombeiros para o melhor acesso onde o balão estava concentrado. Para chegar ao local de aterrisagem, populares e um dos donos da empresa abriram uma trilha pela mata, iniciando a descida.

Os bombeiros encontraram o grupo no caminho e auxiliaram o restante do percurso. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Uma idosa foi transportada em uma maca, pois teve dificuldades para andar pela trilha.