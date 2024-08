Maratona Harry Potter: cinema de Cachoeiro abre venda de ingresso a R$ 10

O mundo bruxo está de volta aos cinemas, e desta vez, em feitiço triplo! O Cine Unimed, no Shopping Sul, em Cachoeiro de Itapemirim, abriu a pré-venda da Maratona Harry Potter nesta terça-feira (27). Portanto, se você é fã, corra e garanta o seu ingresso!

Os títulos exibidos no sábado (31), serão: “Harry Potter e a Pedra Filosofal” (2001) (esse em 3D), às 14h30; “Harry Potter e a Câmara Secreta” (2002), às 17h30; e “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” (2004), às 20h30. Os ingressos promocionais, a R$ 10 por sessão, estão disponíveis para compra antecipada na bilheteria do cinema.

Além de Cachoeiro de Itapemirim, a programação especial chega aos cinemas de todo o Brasil. Isso alguns meses após a reexibição de “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” reunir mais de 500 mil fãs em sessões exclusivas no cinema para marcar o aniversário de 20 anos do filme.

Sete livros e oito filmes compõem a saga Harry Potter. Dessa forma, baseados nas obras literárias homônimas, os longas lançados entre 2001 e 2011 narram as aventuras de Harry, um menino bruxo que recebe o convite para estudar na maior escola de magia e bruxaria do Reino Unido, Hogwarts. Aliás, lá, Harry, que acompanhamos dos onze anos à vida adulta, descobre o verdadeiro significado de amizade e perigo.

Portanto, nos três filmes exibidos na maratona, é apresentado ao público a história do bruxinho desde quando ele recebe sua carta de admissão para Hogwarts até seu terceiro ano de ensino, quando sua vida é ameaçada por um perigoso prisioneiro foragido.

Cine Unimed – Shopping Sul

31 de agosto

14h30 – “Harry Potter e a Pedra Filosofal” (2001) – Dublado – 3D

17h30 – “Harry Potter e a Câmara Secreta” (2002) – Dublado

20h30 – “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” (2004) – Dublado

