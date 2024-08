Marlene Forte é confirmada como vice-prefeita em chapa de Casteglione

Foi anunciado, nesta segunda-feira (5), o nome escolhido para compor a chapa como vice do pré-candidato a prefeito de Cachoeiro Carlos Casteglione (PT).

Os partidos que compõem a coligação de PT, PV, PCdoB, REDE e PSOL escolheram a professora Marlene de Souza Cesar, mais conhecida como Marlene Forte, do PCdoB.

A pré-candidata a vice-prefeita é membro do Lions Clube Águas de Março de Cachoeiro de Itapemirim e foi a primeira Conselheira da Infância e Adolescente de Cachoeiro.

Co-fundadora da União Cachoeirense de Mulheres, ex-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e co-fundadora da primeira Casa Abrigo para mulheres vítimas de violência em Cachoeiro, Marlene é esposa de Almir Forte, mãe de dois filhos, Sérgio Henrique e Carlos José e avó de Sofia e Catarina.

Além de dirigir o PCdoB em Cachoeiro, ela também tem importantes trabalhos prestados em diversas escolas públicas e privadas da Capital Secreta do Mundo.

“A experiência de Marlene como professora e diretora de escolas da periferia reafirmam seu profundo conhecimento sobre a parcela da população que é prioridade para um futuro governo. Seu histórico como servidora pública e por ser uma mulher comprometida com as lutas sociais foram determinantes em sua escolha para vice-prefeita”, destaca o pré-candidato a prefeito Casteglione.

