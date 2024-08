Vargem Alta: PSB, Podemos e PDT disputam vaga de “vice de Elieser”

Pelo menos três nomes de partidos diferentes disputam a vaga para compor a chapa como vice-prefeito do atual prefeito de Vargem Alta e candidato a reeleição Elieser Rabello (MDB).

De acordo com o chefe do Poder Executivo municipal, os nomes que estão em análise são do Eugênio Agrize (PSB), Ana Inês (Podemos) e Ana Gaburro (PDT).

Apesar das especulações, o candidato a vice-prefeito que vai compor a chapa majoritária com o Elieser só dever ser oficializado nesta quarta-feira (7).