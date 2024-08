Mimoso: mais uma vítima do motoqueiro misterioso denuncia ataque

Mais uma vítima do motoqueiro misterioso procurou a delegacia na última segunda-feira (5), para fazer a denúncia de um ataque sofrido no dia 13 de janeiro de 2023, na Rodovia Estadual Ely Junqueira, na localidade de Santa Marta, em Mimoso do Sul.

A vítima contou que, por volta das 18h30 do dia 13 de janeiro, estava vindo da localidade de Coqueiros sentido ao trabalho, quando, próximo à um ferro velho, percebeu que um motociclista estava seguindo.

Desconfiada, a vítima deu passagem para o motociclista, porém, ele não ultrapassou e continuou perseguindo a mulher. Em uma curva, próximo à igreja Santa Marta, o suposto motoqueiro misterioso aproximou da moto da vítima e deu dois tapas em sua nádega.

Assustada com a situação, a mulher invadiu a contramão e acelerou a moto. Ela descreveu o motoqueiro como um homem baixo e magro, que estava em uma moto Honda CG Titan, com para-lamas dianteiro de cor verde e com adesivos.

O caso é investigado pela Polícia Civil do município.