Morre motorista de caminhão que tombou na “Curva da Morte”, em Cachoeiro

O motorista Wellington da Silva Machado, morreu após o caminhão carregado com legumes tombar na manhã desta quarta-feira (28), na ES 164, na altura da “Curva da Morte”, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim à Vargem Alta.

Segundo a Polícia Militar, o caminhão Volkswagen, de cor preto, descia a serra do distrito de Soturno, quando ao chegar no trecho conhecido como “Curva da Morte”, o motorista perdeu controle e bateu no guarde rei da pista. O motorista morreu preso às ferragens.

O Corpo de bombeiros foi acionado e retirou o corpo do motorista das ferragens, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A PM informou que a vítima é natural do Estado do Rio Grande do Sul.