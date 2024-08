Mostra de Teatro da Serra tem entrada gratuita e atrações para o público

A releitura da Cia Nóis Traveiz, de Castelo, para o clássico infantil de A Cigarra e a Formiga’ será destaque na programação desta terça-feira (6) da Mostra de Teatro da Serra. A peça será apresentada em duas sessões, às 14h e às 16h, na Estação Cidadania Cultura, de Novo Porto Canoa, com entrada gratuita.

A história começa quando o Senhor Cigarra, que canta muito e vive apenas para se divertir, encontra o Senhor Formiga, que trabalha tanto, mas tanto, e não tem tempo para se divertir. A história da peça é uma síntese divertida de certos valores da nossa sociedade, como a ambição social, o receio da solidão, a falta de tempo para se divertir e o afeto pelo próximo.

Leia também: Movimento Cidade estreia palco Carango.Nav com 11 atrações capixaba

“A Mostra de Teatro da Serra é uma iniciativa importante para fomentar a cultura teatral, divulgando arte capixaba”, declara Laudicéia Batista, coordenadora da Estação Cidadania Cultura, de Novo Porto Canoa. O evento é realizado pelo Clube Capixaba, em parceria com a Prefeitura da Serra.

Programação da Mostra de Teatro da Serra

Nesta quarta-feira (7), três cias teatrais vão apresentar suas produções no evento: Imprópria Trupe, com ‘O Menino do Dedo Verde’, Cia Teatral JC, com ‘O Patinho Feio’ e a Cia Mais um Ponto, Mais um Conto, de Guaçuí, com a peça ‘Calunga, a Princesa que Virou Boneca’.

A Cia Teatral Corbã, de Vitória, encerra a programação do evento, com a peça ‘Xeque Mate’, na quinta-feira (8). Um jogo de raciocínio lógico que fará a plateia refletir entre o passado e o futuro das famílias na humanidade, mas principalmente o presente.

Serviço

2ª Mostra de Teatro da Serra

Data: até quinta-feira (8)

Local: Teatro Estação Cidadania e Cultura de Novo Porto Canoa

Entrada gratuita

Programação

Terça-feira (6/8)

14h – A Cigarra e a Formiga (Cia Nóis Traveiz)

16h – A Cigarra e a Formiga (Cia Nóis Traveiz)

Quarta-feira (7/8)

9h – O Meninos do Dedo Verde (Imprópria Trupe)

14h – O Patinho Feio (Cia Teatral JC)

16h – O Patinho Feio (Cia Teatral JC)

19h – Calunga, A Princesa que Virou Boneca (Cia Mais um Ponto, Mais um Conto)

Quinta-feira (8/8)

19h30 – Xeque Mate – Cia Teatral Corbã