Movimento Cidade estreia palco Carango.Nav com 11 atrações capixaba

Nesta 6º edição, o Festival Movimento Cidade (MC), terá a estreia do palco Carango.Nav com dezenas de atrações regionais. Amanda Requião, Beth MC, DJ Gegeo, DJ Koreia, Grupo Já Gamei, Mocidade Unida da Glória (MUG), Karolla DJ, Mathilda e Fábio Carvalho completam o line-up do MC.

Os shows, que valorizam o DNA capixaba do festival e sua posição de dar protagonismo à arte da terra, vão acontecer numa tenda imersiva batizada de Carango.Nav. No palco, há atrações convidadas do estado do Pará: Jamboo e Miss Tacacá. O Festival MC acontece com entrada gratuita nos dias 16, 17 e 18 de agosto, no Parque da Prainha, em Vila Velha.

A Carango.Nav será um espaço dentro do Festival MC dedicado à cultura capixaba, simbolizada pelo caranguejo, um dos maiores ícones culturais do estado. A cenografia está, de fato, criando um “caranguejo gigante” para este palco especial. Com tantos estilos e performances diferentes, a Carango.Nav vai criar uma verdadeira ebulição cultural dentro de uma “panela de barro”, cenográfica.

O line-up do Festival MC também conta com nomes nacionais como Criolo, Marina Sena, Silva, Dudu MC, Boogarins, Sthelô, Tasha & Tracie, Ebony, Don L, Tuyo, Kaê Guajajara, Dona Onete, Vandal de Verdade, AFRONTA e Dan Abranches. A programação detalhada, por dia, está disponível no instagram do Festival Movimento Cidade (https://www.instagram.com/p/C92ZV6ePwuM/?img_index=1).

Shows do Carango.Nav

A festa “Coração de Biscate” da Jamboo (PA), convida Miss Tacacá (PA), Karolla DJ (ES) e Mathilda (ES), é um encontro do Norte e Sudeste do Brasil mostrando toda sua riqueza cultural e diversidade, com variações de ritmos caribenhos como calypso, merengue, salsa e as outras batidas eletrizantes como a guitarrada, sintetizadores e batidas eletrônicas do Tecnomelody e BregaFunk para uma experiência sonora única. A DJ Gegeo, natural de Vitória, vai comandar a pista com sua energia contagiante e com seu mix explosivo de afrobeat, funk, amapiano, ukg garage, Jersey e hip hop. Outra atração é o DJ Koreia, do segmento funk, ele traz suas produções criativas, irreverentes e combativas, que transitam por diversos estilos dentro do ritmo, criando um estilo próprio.

O palco Carango.Nav também vai receber Beth MC, nascida em Vitória, ela viveu sua infância no Bairro da Penha e na adolescência entrou no movimento hip hop. Ela é compositora, cantora e poetisa e possui seu trabalho musical autoral disponível nas plataformas digitais. Outra atração é o artista capixaba Fábio Carvalho, que começou sua trajetória como DJ em 1999 quando criou a Festa Multicultural “Sou Black”, promovendo uma noite onde as artes variadas se encontram com a música black dos DJ’s.

Essa mistura de ritmos ainda cabe à baiana-capixaba Amanda Requião, que traz seu forró pé-de-serra para o Movimento Cidade. A artista vai levar o forró e alegria, com seu trabalho que já a levou para Itaúnas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Búzios, Macaé, Rio das Ostras, Caraíva, e que alcançou a Europa onde fez shows em Frankfurt, na Alemanha.

Movimento Cidade

E claro que um dos ritmos mais brasileiros não poderia faltar: o samba. O Grupo Já Gamei convida a Mocidade Unida da Glória, atual bicampeã do Carnaval Capixaba, para uma roda de samba raiz.

Em sua sexta edição, o Movimento Cidade traz o tema ‘O Incrível Mundo Além do Sudeste’. A proposta é celebrar a diversidade e as diferentes linguagens de manifestações artísticas no Espírito Santo, desbravando o que existe além do “planeta Sudeste”. Com o objetivo de enaltecer artes e artistas das regiões Norte, Sul, Nordeste e Centro-Oeste, mostrando toda a pluralidade cultural dos territórios brasileiros.

A programação também prevê mostras audiovisuais, bate-papo, batalhas de dança e rima, intervenções artísticas, e muito mais.

O 6º Festival Movimento Cidade tem patrocínio master da Petrobras através do Programa Petrobras Cultural. Conta com o patrocínio do Nubank, do Instituto Cultural Vale e da ArcelorMittal. Foi fomentado pelo Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023 – Eventos Artísticos Calendarizados. Tem Co-produção da Triz Comunicação e Cultura. Projeto realizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria da Cultura e Governo do Espírito Santo. É uma realização da MC Projetos Criativos, Ministério da Cultura e Governo Federal por meio da Lei Incentivo à Cultura Federal.

Mostras de cinema

E reforçando o seu DNA audiovisual e se consolidando como a maior exibição de cinema a céu aberto do Espírito Santo, o Festival Movimento Cidade leva três mostras de filmes para o público. São ao todo 20 obras, que serão exibidas ao público, de graça, numa super tela de 15x8m. As três mostras audiovisuais são divididas em nacional (Mostra Movimento Cidade), capixaba (Mostra Cena Capixaba) e outra inédita (Mostra Horizonte Sudeste).

Os filmes selecionados para a Mostra Movimento Cidade foram:

Pássaro Memória (RJ), de Leonardo Martinelli;

Te Amo, Se Cuida (SP), de André Vidigal e Liz Dórea;

Solos (SP), de Pedro Vargas;

Navio (RN), de Alice Carvalho, Larinha R. Dantas, Vitória Real;

Mandinga (PA), de Raidol;

Ana Rúbia (MT), de Diego Baraldi e Íris Alves Lacerda;

Não Tem Mar Nessa Cidade (RS), de Manu Zilveti;

Os filmes selecionados para a Mostra Cena Capixaba foram:

O Encontro das Memórias, de Thiago Coutinho;

Expressa, de Amanda Mendes Cezario;

Travessia, de Fernando Nicolau;

Lorn, de Lucas de Carvalho;

Lugar de Mulher é na Roda, de Alice Dilma;

Tá No Drip, de Ruan Poly da Cruz;

Babel, de Henrique do Carmo,

Minha Cidade Ideal, de Crianças e Adolescentes da EMEF Éber Louzada Zippinotti.

Duas dessas obras – uma para cada mostra – serão escolhidas por uma banca de jurados para receber valor de R$3 mil como premiação. O resultado será revelado no palco do festival.

A terceira mostra é a “Horizonte Sudeste”, que não é competitiva. Ela é composta por obras convidadas de cada estado da Região Sudeste e vai exibir “O Incrível Mundo Além do Sudeste”, filme-manifesto que recebeu o título da temática do Festival Movimento Cidade 2024. A obra teve cenas gravadas em Regência, litoral do município de Linhares (ES), localizado no norte do estado, e na Grande Vitória (ES). O filme foi viabilizado pela Lei Paulo Gustavo (LPG).

Os filmes selecionados para a Mostra Horizonte Sudeste foram:

Remendo (ES), de GG Fákọ̀làdé;

Expresso Parador (RJ), de JV Santos;

Atravessaria a Cidade Toda de Bicicleta só pra Te Ver Dançar (SP), de Mauricio Abbade;

Trabalho é Campo de Guerra (MG), de Pedro Carcereri.

O Incrível Mundo Além do Sudeste (ES), de Breno Chamon e Lucas R. Diogo.

SERVIÇO

Festival Movimento Cidade 2024

Quando: 16, 17 e 18 de agosto

Local: Prainha – Centro de Vila Velha, Vila Velha – ES

Entrada gratuita

Atrações: Criolo, Marina Sena, Silva, Dudu MC, Boogarins, Sthelô, Tasha & Tracie, Ebony, Don L, Tuyo, Kaê Guajajara, Dona Onete, Vandal de Verdade, AFRONTA e Dan Abranches; mostra de cinema, oficinas, batalhas, arte urbana, shows musicais, exposições de arte e muito mais.

Carango.Nav: Amanda Requião, Beth MC, DJ Gegeo, DJ Koreia, Já Gamei convida MUG, Coração de Biscate com Miss Tacacá, Karolla DJ e Mathilda e “Sou Black, o Baile” de Fábio Carvalho.