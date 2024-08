Moto roubada em Marataízes é recuperada em Cachoeiro

Uma motocicleta roubada em Marataízes foi recuperada pela Guarda Civil Municipal, neste sábado (10), em Cachoeiro de Itapemirim.

O veículo foi identificado pelo Sistema de Videomonitoramento, que informou a restrição de roubo.

Diante da informação, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES) determinou que uma guarnição da Guarda Municipal de Cachoeiro abordasse o motociclista para averiguação.

A abordagem ocorreu na Rua Carli Levi Ramos. O jovem, de 22 anos, estava sem documentos pessoais e do veículo. Informou que havia comprado a moto de uma outra pessoa, indicando desconhecer a restrição.

A guarnição apreendeu a moto e encaminhou para o pátio do Detran. Já o suspeito, foi conduzido para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cachoeiro de Itapemirim.

