Homem é atropelado na faixa de pedestre em Marataízes

Um homem ficou ferido após ser atropelado na faixa de pedestre madrugada deste domingo (18), no centro de Marataízes.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que a vítima atravessa na faixa de pedestre na avenida Rubens Rangel, quando foi atingida por um carro, sendo arremessada por uma distância de aproximadamente 30 metros.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram o homem caído no chão, que seria a vítima do atropelamento. O motorista fugiu do local após o acidente.

A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes e, em seguida, transferida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde dele não foi informado.