Motociclista fica ferido após bater em carro em Cachoeiro de Itapemirim

Um motociclista, de 47 anos, ficou ferido após bater em um Fiat Pálio na última quinta-feira (29), na avenida que dá acesso ao Condomínio Residencial Otílio Roncetti, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do Pálio relatou que estava subindo ao condomínio, quando o motociclista, em alta velocidade, perdeu o controle e bateu no carro. Já o irmão da vítima contou que populares disseram que o palio invadiu a contra mão, para realizar uma ultrapassagem, e atingiu o motociclista.

O motorista, de 50 anos, fez o teste do bafômetro que deu negativo para o consumo de bebida alcóolica. O motociclista foi socorrido com fratura exposta na perna esquerda para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde dele não foi informado.

