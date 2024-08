Motociclista fica preso embaixo de caminhão após batida em Anchieta

Um motociclista, de 22 anos, ficou preso embaixo de um caminhão após uma batida na manhã do último sábado (17), na Ponta dos Castelhanos, em Anchieta.

Leia também: VÍDEO | Incêndio em vegetação causa pânico em moradores em Alegre

A Polícia Militar não informou a dinâmica da batida, mas a moto da vítima ficou bastante danificada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e realizou os primeiros socorros.

O motociclista foi retirado debaixo do caminhão pelos bombeiros e, em seguida, foi socorrido pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo do Espírito Santo (Notaer) para o Hospital Estadual Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O estado de saúde dele não foi informado.