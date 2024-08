VÍDEO | Incêndio em vegetação causa pânico em moradores em Alegre

Um incêndio em vegetação causou pânico nos moradores na noite do último sábado (17), no Morro do Querosene, no bairro Vila do Sul, em Alegre.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), a corporação foi acionada por volta das 18h, após um incêndio de grande proporção atingir a área de vegetação no Morro do Querosene.

Os bombeiros foram ao local e constataram que próximo do local havia residências. Imediatamente, a equipe combateu as chamas e nenhuma casa foi atingida. Não houve registro de feridos.

Veja o vídeo:

Vídeo: Leitor/Aqui Notícias