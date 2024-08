Motorista fica preso às ferragens após caminhão tombar em Castelo

O motorista de um caminhão, carregado com chapas de granito, ficou ferido após o veículo tombar na noite da última quarta-feira (7), no bairro Garage, em Castelo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, quando os bombeiros chegaram no local, o motorista estava dentro do veículo, acordado, orientado, mas preso nas ferragens pela perna e região pélvica.

Nisso, os bombeiros iniciaram o desencarceramento usando o expansor e o cilindro hidráulico, aos poucos, de maneira a preservar a integridade da vítima. Após o desencarceramento, a vítima foi imobilizada e deixada aos cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).