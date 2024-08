MPox: confira os sintomas e como se prevenir da doença

Dia 14 de agosto a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de Mpox na África como uma emergência de saúde global. Nesta terça (20), afirmou que ela não é uma “nova covid” e que há potencial para conter a sua disseminação.

Apesar disso, a doença tem levantado várias dúvidas e gerado preocupação em todo o mundo. Sobretudo, a Mpox, anteriormente conhecida como varíola dos macacos, é uma infecção viral que pode se disseminar facilmente entre humanos e animais.

Como é transmitida?

Segundo a OMS, a transmissão geralmente ocorre por contato direto com uma pessoa infectada, como toques, beijos ou relações sexuais, além de objetos contaminados, como roupas e agulhas.

De acordo com o o Pós PhD em neurociências e Biólogo, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, que realizou estudos sobre a doença desde 2022 com o apoio da Logos University, como o artigo “Varíola do macaco: Problemas no coração e neurológicos”, em parceria com a Mestre em Infectologia, Dra. Dalila Gianini e o Médico Cardiologista, Dr. Roberto Yano, a infecção ocorre principalmente pelo contato pele-pele.

“A infecção é provavelmente transmitida pelo contato próximo da pele de uma pessoa infectada com a pele de outra, como ocorre durante relações sexuais pelo grande contato físico, mas não se trata de uma doença sexualmente transmissível no sentido tradicional”.

“É importante reforçar que a Mpox pode afetar qualquer pessoa, por isso não deve ser estigmatizada ou associada a grupos específicos, isso, além de preconceitos, também reduz o impacto de campanhas de prevenção e tratamento mais amplas”, explica Dr. Fabiano.

Sintomas mais comuns da Mpox:

Erupções cutâneas e lesões na pele

Febre

Dores musculares

Dores de cabeça

Cansaço

Calafrios

Como prevenir o contato?

Use máscara durante contato com pessoas infectadas ou com suspeita

Evitar contato com lesão na pele de pessoas

Lave constantemente lençóis, roupas e toalhas

Lave as mãos com frequência

Evite contato sexual com pessoas desconhecidas

Em países com o vírus evite o contato com animais selvagens, principalmente se estiverem doentes ou mortos

Como acontece o tratamento?

Normalmente os sintomas da doença desaparecem por conta própria, sem a necessidade de um tratamento específico, mas cuidados podem ser necessários para tratar as erupções cutâneas e para prevenir que a pessoa infectada transmita a doença para mais pessoas.

Existe vacina para Mpox?

Existe vacina para a doença, mas de acordo com a OMS, é apenas para pessoas em risco, principalmente as que possuem contato direto com pessoas infectadas.

No momento, a vacinação em massa não é recomendada por especialistas por não existirem doses suficientes o que faz com que seja necessário priorizar áreas com maior risco de transmissão.