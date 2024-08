Mulher condenada por estupro é presa no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio de policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus e da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de São Mateus, prendeu, em cumprimento de mandado condenatório, nesta sexta-feira (30), uma mulher de 31 anos. Ela foi condenada há 20 anos e 6 meses de reclusão por estupro de vulnerável.

LEIA TAMBÉM: Cachoeiro entra no roteiro de exposição sobre mulheres negras



Após receberem informações que a mulher estaria residindo na cidade de São Mateus, a equipe foi à localidade de Vitória, em São Mateus, momento em que a condenada foi avistada no portão da residência.

Assim que localizada a foragida, ela foi cientificada do mandado de prisão definitiva em seu desfavor e conduzida ao plantão de polícia da 18ª Delegacia Regional de São Mateus e, posteriormente, ao presídio.

Segundo a delegada Geyce Narciza Ferreira, titular da Deam e da DPCAI de São Mateus, o caso aconteceu em 2014. “O crime ocorreu em 2014, quando a condenada levou uma mulher com deficiência mental a um bar, deu-lhe bebidas alcoólicas e a obrigou a entrar em um carro com dois homens armados. A vítima foi levada para uma casa onde foi estuprada por cerca de 20 homens. Após o ocorrido, a mulher contraiu HIV e faleceu cinco meses depois”, relatou.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.