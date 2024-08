Mulher é agredida a pauladas na frente da filha em Mimoso do Sul

Uma mulher, de 30 anos, foi agredida a pauladas na frente da própria filha na noite do último domingo (18), no bairro Serrano, em Mimoso do Sul.

De acordo com a Polícia Militar, no Hospital Apóstolo Pedro, a vítima contou aos militares que o agressor, que é seu ex-companheiro, estava discutindo com sua filha e, no momento que ela pediu para não discutir com a criança, o suspeito se irritou e a atingiu com duas pauladas na cabeça.

A mulher ficou ferida e foi socorrida por um vizinho para o Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul. O estado de saúde dela não foi informado. Após as agressões, o suspeito fugiu e não foi localizado.

Após o atendimento médico, a vítima foi orientada a comparecer na delegacia do município para registrar o fato e solicitar uma medida protetiva.