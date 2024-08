Suspeitos fogem após tentar estuprar mulher em Mimoso do Sul

A polícia procura dois homens suspeitos de tentar estuprar uma mulher na madrugada do último sábado (17), em um local conhecido como “Beco da Fundação”, no bairro Morro da Palha, em Mimoso do Sul.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para ir até o Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul, pois uma mulher havia dado entrada na unidade com suspeita de tentativa de estupro.

No local, em conversa com os militares, a vítima de 46 anos, relatou que caminhava a pé e sozinha pela Rua João Azevedo, quando ao passar próximo de um bar, dois homens (um com altura aproximada de 1,70 metros, branco, usando manga cumprida de cor laranja e capuz sobre a cabeça, e o outro com calça jeans, de pardo ou negro), se aproximaram dela e fizeram ameaças, dizendo que iria praticar conjução carnal.

A vítima foi arrastada até o “Beco da Fundação”, agredida e jogada no chão. Enquanto um dos suspeitos rasgava a blusa da vítima, o outro vigiava o local. Neste momento, ela conseguiu fugir e pedir ajuda no Hospital Apóstolo Pedro, onde foi atendida por um médico de plantão.

Policiais militares realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.