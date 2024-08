Mulher é condenada a 21 anos de prisão por morte da filha no ES

Ana Paula Estalote foi condenada nesta quarta-feira (14), a 21 anos de prisão, pela morte da própria filha, Beatriz Estalote Scalzer, que faleceu em decorrência das graves queimaduras que sofreu após ter o corpo incendiado pela mãe em setembro de 2022, em São Gabriel da Palha.

Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a ré já estava presa preventivamente e cumprirá a pena inicialmente em regime fechado, e não poderá recorrer da sentença em liberdade. O Promotor de Justiça Carlos Eduardo Rocha Barbosa, representando o MPES, atuou no júri popular do caso e sustentou os fatos contidos na denúncia, para obter a condenação de Ana Paula Estalote.

A acusada foi condenada por homicídio com o reconhecimento de duas qualificadoras (por motivo fútil e com meio cruel).

Como ocorreu o crime?

O crime ocorreu em 4 de setembro de 2022, na região de Asa Branca, em São Gabriel da Palha. Na ocasião, a mãe alegou que tinha discutido com a filha porque a encontrou em casa com um homem. Segundo as investigações, a mãe se sentiu ofendida durante a discussão e jogou álcool na filha e ateou fogo.

Beatriz Estalote Scalzer chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, mas não resistiu e faleceu no dia seguinte, 5 de setembro de 2022. Na época, Ana Paula Estalote foi levada para a Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, sendo em seguida encaminhada para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.