Suspeito de tráfico de drogas em Itaipava é preso em Piúma

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma, realizou uma operação policial na última quinta-feira (8), que resultou na prisão em flagrante de um indivíduo de 30 anos e na apreensão de drogas, dinheiro e material para embalo de drogas.

Leia também: Idoso é morto após briga por causa de gado em Cachoeiro

Segundo a PC, as equipes se dirigiram a um prédio localizado no Centro da cidade de Piúma para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra um homem investigado por tráfico de drogas. No local, a equipe permaneceu em campana até conseguir localizar e abordar o indivíduo. Durante a revista pessoal, foram encontrados 32 pinos de cocaína.

Na residência do suspeito, foram realizadas buscas que resultaram na apreensão de um tablete de maconha, pasta base de cocaína, mais de mil pinos vazios utilizados para embalagem de cocaína, além de R$ 3.726,00 em espécie.

O indivíduo é considerado de extrema periculosidade e apontado pelos investigadores de Itapemirim como um dos principais responsáveis pela distribuição de drogas em Itaipava. “Ele se deslocou para Piúma devido à prisão dos traficantes locais e por estar em conflito com traficantes rivais”, disse o titular da Delegacia de Piúma, delegado David de Santana Gomes.

O conduzido foi encaminhado à autoridade policial para os procedimentos de praxe e permanecerá à disposição da Justiça.