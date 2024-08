Mulher é presa por tentativa de homicídio contra ex-marido em Alegre

Uma mulher, de 27 anos, foi presa na madrugada deste domingo (25), no distrito de Rive, interior do município de Alegre, no Caparaó.

Segundo informações dos policiais militares do 3º Batalhão, os mesmos foram acionados para atender uma ocorrência no Pronto Socorro de Alegre, pois teria dado entrada no local um homem, de 37 anos, vítima de tentativa de homicídio.

A vítima, ainda consciente, relatou aos policiais que estava realizando o trajeto do distrito de Rive para Alegre, quando se deparou com sua ex-esposa e desceu do carro para conversar, momento em que dois indivíduos, não identificados, apareceram e começaram a agredi-lo. Sua ex-mulher teria se aproveitado da situação e desferiu uma facada nas suas costas.

Após os relatos, os policiais realizaram o patrulhamento no distrito, tendo êxito em localizar e deter a suspeita. Aos militares, ela contou que tentou se defender após, segundo ela, ele ter tentado lhe agredir.

A vítima, segundo o boletim médico, estava em situação de risco, visto que o objeto perfurou seu baço, ocasionando uma hemorragia interna, sendo necessária a transferência para Cachoeiro de Itapemirim.

A suspeita recebeu voz de prisão e foi conduzida à 6ª Delegacia Regional de Alegre para esclarecimentos.