Mulher foragida é presa em carro de luxo do cantor Eduardo Costa

A polícia prendeu uma mulher de 32 anos no interior de São Paulo, enquanto ela estava em um carro de luxo registrado em nome do cantor Eduardo Costa.

A Polícia Militar abordou o Mustang e constatou que a passageira tinha um mandado de prisão em aberto. O sertanejo não estava no veículo.

No entanto, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou para O Globo, em nota, que os policiais militares realizavam patrulhamento na região quando avistaram a suspeita dentro de um Ford Mustang.

Contudo, por ser um local de atividade do tráfico, os agentes abordaram o veículo e constataram que a mulher tinha um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Sertãozinho. No entanto, não informaram qual crime a suspeita está sendo investigada.

Carro de Eduardo Costa foi vendido para um produtor

Aos agentes, o motorista do carro alegou ser funcionário do produtor de Eduardo Costa e que o automóvel de luxo estaria no nome do cantor. A polícia liberou o homem com o veículo e prendeu a mulher, encaminhando-a a um presídio feminino na região.

No entanto, em nota, a assessoria de Eduardo Costa confirmou que o carro apreendido está em nome do cantor. “O comunicado informou que um de seus parceiros de trabalho comprou o Mustang em fevereiro de 2022, mas o veículo ainda não foi transferido.”

Por fim, ainda segundo a nota, o produtor de Eduardo Costa disse que o automóvel em questão foi entregue a um funcionário, para levá-lo de Barretos à Ribeirão Preto. “Este mesmo colaborador se diz surpreso com o ocorrido e irá apurar o que aconteceu”, concluiu.