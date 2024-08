Gravação do DVD de Joelma em Vitória será na Praça do Papa

A cantora Joelma escolheu a Praça do Papa, em Vitória, como o palco para a gravação de parte de seu próximo DVD. O show, que faz parte da turnê “Isso é Calypso Tour Brasil”, está marcado para o dia 11 de janeiro de 2025, no auge do verão e das férias na cidade.

O anúncio era de grande expectativa para os fãs, já que o local oferece uma vista privilegiada da cidade, com vista para o Convento da Penha, e promete ser o cenário perfeito para registrar esse momento histórico na carreira da artista.

Leia também: Explorando o Sul do Espírito Santo: 5 destinos gratuitos para conhecer

Conhecida por suas apresentações vibrantes, Joelma trará para Vitória um setlist repleto de seus maiores sucessos. Clássicos como “Dançando Calypso”, “Chamo Por Você” e “A Lua Me Traiu” prometem levantar o público e criar momentos inesquecíveis. Além disso, o show contará com performances impactantes de hits da fase mais recente da carreira da cantora, como “Voando pro Pará”.

Joelma já havia confirmado que uma das etapas da gravação do DVD seria no Espírito Santo, mas o anúncio de que o show será realizado ao ar livre, em um dos principais cartões-postais de Vitória, traz agora ainda mais entusiasmo para o público. Portanto, a Praça do Papa, famosa por sediar grandes eventos, agora será o cenário de uma das maiores produções musicais do País.

Gravação do DVD de Joelma

Aliás, além de Joelma, outras atrações prometem agitar a noite, incluindo o capixaba Alemão do Forró. O evento contará com dois setores para o público: a Área Vip, com entrada, bares e banheiros exclusivos, e o Camarote Fervô, que oferecerá decoração especial e serviço Open Bar até o final do evento.

Os ingressos já estão à venda no site da LeBillet, com valores a partir de R$ 99,99 para a Área Vip e R$ 399,99 para o Camarote Fervô.

Serviço:

Gravação do DVD da Joelma

Data: 11 de janeiro de 2025 – sábado

Local: Praça do Papa, Vitória – ES

Vendas: LeBillet (https://lebillet.com.br/event/1716/isso-e-calypso-vitoria-11-janeiro-Grande-Vitoria-ES)

Área Vip: R$ 99,99

Camarote Fervô: R$ 399,99 – Open Bar

Realização: FERVÔ Entretenimento