Músicos de Cariacica representam América Latina em competição na Europa

Na próxima quinta-feira (22), a equipe de coristas e músicos de Cariacica o Coral Max Carvalho embarca rumo à Croácia para participar do prestigiado Festival Chorus Inside, que será realizado na cidade de Luna.

O evento reúne coros de todo o mundo para uma competição que acontece anualmente na Europa desde 2011. Após o festival, o grupo seguirá para a Itália, onde se apresentará em Veneza, com um repertório que celebra a diversidade musical do Brasil e do mundo.

Entre as canções que serão apresentadas no festival estão “Garota de Ipanema”, “Wave”, “Anunciação” e “Como é Grande o Meu Amor por Você”, todas reimaginadas pelas talentosas mãos dos coristas.

O Coral Max Carvalho é composto por músicos de Cariacica e é conhecido por ter um repertório que mescla clássicos da música brasileira e internacional. Sob a direção do maestro Max Carvalho, o grupo já conquistou diversos títulos e premiações internacionais.

Além disso, o grupo é o único representante de toda a América Latina no festival.

O Coral Max Carvalho

Max Carvalho, que lidera o projeto, é graduado pela Faculdade de Música do Espírito Santo “Maurício de Oliveira” (Fames) e possui diversas especializações, incluindo Regência e Psicanálise. Além de ser regente de vários coros na Grande Vitória e região serrana.

O Coral Max Carvalho é composto por 12 membros, incluindo violinista, pianista e dançarino, que foram selecionados pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria da Cultura (SECULT), para representar o Estado nesta competição internacional.

Entre os integrantes do coral estão os músicos Rafael Simas, Lucas Rosa, Joilson Junior, Welerson Huver, Danilo Silva, Ana Julia Aleixo, Silvia Góes, Caio Góes, Augusto Kennedy, Maria Julia Cremasco, Marcos Anselmo da Vitória, além do próprio maestro Max Carvalho. Juntos, eles prometem levar ao público europeu uma amostra da cultura brasileira.

Em entrevista para o Aqui Notícias, Max fala sobre como é representar não só o Espírito Santo, mas toda a América Latina:

A sensação é a melhor possível por poder representar o Brasil e Cariacica. Estamos preparados e confiantes, fizemos uma produção incrível e acreditamos que vamos ficar em primeiro lugar.