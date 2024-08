Projeto GENTE: apresentação inclusiva é sucesso em Cachoeiro

Na última sexta-feira (9), o Projeto GENTE realizou uma apresentação inclusiva no SESC do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.

Com cerca de 350 pessoas na plateia, a apresentação contou com uma produção grandiosa e inspiradora, reafirmando o compromisso do projeto com a inclusão, diversidade e igualdade. Segundo Luciana Fernandes, designer do espetáculo e diretora da LFernandes comunicação e marketing, se uma palavra pudesse definir o evento, seria: emocionante.

“Um espetáculo muito emocionante! Quando você coloca as PCDs, você faz uma inclusão muito valiosa para eles. Também melhora muito o lado humano dos outros bailarinos, nesta questão de contribuir e interagir, é muito interessante. Um aprendizado nosso, enquanto ser humano”, ressaltou Luciana.

Foto: Divulgação

Como surgiu o Projeto GENTE?

O Projeto GENTE surgiu com o intuito de trazer crianças de escolas públicas e de risco para dançar, começando com 20 crianças, que estudavam próximo a Corpo e Mente Academia. Após isso, o projeto foi até a escola de surdos (APAE), onde convidaram PCDs que gostavam de dançar, ou que tivessem vontade de dar uma chance a dança. Assim, surgiu o primeiro espetáculo de dança inclusiva do Sul do Espírito Santo.

