Não perca! Ifes está oferecendo 30 vagas para curso em Cachoeiro

O Programa Autonomia e Renda Petrobras, uma iniciativa da Petrobras em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), está com inscrições abertas, até 23 de agosto, para Cursos de Qualificação Profissional gratuitos.

São 120 vagas que serão ofertadas nos municípios de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica e São Mateus. Para realizar o curso, o candidato deve possuir, no mínimo, Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano).

Os cursos serão presenciais e destinados a pessoas em condição de vulnerabilidade socioeconômica, de baixa renda e sem vínculo formal de emprego, priorizando grupos minorizados, tais como mulheres; pessoas com deficiência; pretos; pardos; pessoas transgêneros; travestis; indígenas; quilombolas; refugiados.

Os participantes contemplados receberão bolsas-auxílio no valor de R$ 660 mensais durante o período em que estiverem realizando os cursos. Para as mulheres com filho(s) de até 11 anos a bolsa-auxílio será no valor de R$ 858 mensais.

Além do auxílio financeiro, a iniciativa ainda apresenta como diferenciais: reforço de Português e Matemática para melhoria da escolaridade; e acompanhamento psicossocial e oferta de cursos para o desenvolvimento de competências socioemocionais e pessoais. Em algumas localidades, haverá um espaço infantil para que as crianças permaneçam enquanto as pessoas responsáveis por elas possam estudar.

De acordo com o coordenador do Programa no Ifes, Janio Gloria de Oliveira, os cursos ofertados oferecem as competências para a qualificação da mão de obra local e sua inserção no mercado de trabalho. “Os cursos incluem atividades extracurriculares e metodologias de ensino adaptadas, além de suporte à saúde mental e inclusão digital. A ideia é contribuir para a permanência dos participantes e prepará-los para atender às demandas regionais da indústria do setor de Óleo e Gás”, ressalta.

Inscrições e seleção

As inscrições vão até o dia 23 de agosto e podem ser feitas gratuitamente no site do Programa Autonomia e Renda Petrobras (autonomiaerenda.com.br). Para se inscrever, o(a) candidato(a) deve preencher o formulário eletrônico e anexar os documentos. A seleção é por sorteio público.

O resultado da seleção será divulgado no dia 3 de setembro. A previsão é de que as aulas tenham início no dia 23 de setembro de 2024.

Cursos com inscrições abertas

Ao todo, são oferecidos quatro cursos, nas modalidades de Qualificação Profissional, todos relacionados ao eixo tecnológico de Controle e Processos Industriais, mais especificamente às profissões relacionadas ao setor de Óleo e Gás. São eles:

Auxiliar Diversos (30 vagas – turno da noite) – Campus São Mateus

Caldeireiro (35 vagas – turno da noite) – Campus Aracruz

Escalador Industrial (25 vagas – turno da tarde) – Campus Cariacica

Pintor Industrial (30 vagas – turno da noite) – Campus Cachoeiro de Itapemirim

Sobre o Programa Autonomia e Renda Petrobras

O Programa Autonomia e Renda Petrobras é uma iniciativa da Petrobras, em parceria com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) e a Fundação de Apoio ao IFSul (FAIFSul), cujo objetivo é ampliar oportunidades de trabalho a pessoas residentes nas áreas de abrangência das operações da Petrobras, por meio da oferta de cursos gratuitos e bolsas para capacitação em nível técnico e qualificação profissional (Ensino Fundamental completo como pré-requisito).

Nos próximos 4 anos, a Petrobras investirá cerca de R$ 130 milhões na formação de profissionais para o setor de Óleo e Gás de 30 municípios situados em Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.

Com a oferta de cursos gratuitos de alta qualidade, a concessão de bolsas-auxílio e outros benefícios, o Programa Autonomia e Renda Petrobras visa ampliar a oportunidade de trabalho e transformar a vida dos participantes, proporcionando melhores condições de empregabilidade e autonomia financeira.

“Nosso objetivo com o programa é fomentar o desenvolvimento econômico e social nas regiões em que atuamos. Com esse incentivo, buscamos dar oportunidade para que essas pessoas possam ter qualificação técnica e assim, maiores chances de empregabilidade em futuras vagas disponibilizadas pelo setor”, destaca Eduarda Lacerda, Gerente Geral da Unidade de Negócios do Espírito Santo da Petrobras (UN-ES).

Em caso de dúvidas, acesse o portal: autonomiaerenda.com.br

Leia o Edital na íntegra: autonomiaerenda.com.br/editais/estudantes

Serviço

Inscrições abertas para Cursos Gratuitos Programa Autonomia e Renda Petrobras

Datas: De 01/08/2024 até o dia 23/08/2024

Local de oferta dos cursos:

Campus Aracruz

Avenida Morobá, 248, Conjunto Morobá, Aracruz

Campus Cachoeiro de Itapemirim

Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, 1568, Morro Grande, Cachoeiro de Itapemirim

Campus Cariacica

Rodovia Governador José Henrique Sette, 184, Itacibá, Cariacica

Campus São Mateus

Rodovia BR-101 Norte, Km 58, Litorâneo, São Mateus

Início das aulas: 23/09/2024

Edital: autonomiaerenda.com.br/editais/estudantes

Informações: autonomiaerenda.com.br