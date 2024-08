Nota Premiada Capixaba: confira a data do próximo sorteio

Os 12 vencedores do sorteio de agosto do Nota Premiada Capixaba serão conhecidos na próxima quinta-feira (29), com prêmios que chegam a até R$ 20 mil. O 32º sorteio do programa ocorrerá às 11h45, com transmissão ao vivo pela TVE, Rádio Espírito Santo, e nas redes sociais da emissora.

Prêmios por Região

Serão sorteados quatro prêmios para cada uma das três regiões do Espírito Santo – Metropolitana, Norte e Sul. Em cada região, haverá um prêmio de R$ 20 mil, dois de R$ 5 mil e um de R$ 2,5 mil, totalizando R$ 97,5 mil em prêmios para os cidadãos cadastrados.

Benefícios para Entidades Sociais

As entidades sociais indicadas pelos ganhadores também serão beneficiadas, recebendo um valor equivalente a 50% do prêmio do cidadão contemplado.

Por exemplo, se um cidadão ganhar R$ 20 mil, a instituição escolhida receberá R$ 10 mil. Além disso, as entidades participantes do programa receberão o rateio mensal de R$ 164 mil, distribuído conforme o índice de engajamento social.

Quem está concorrendo?

Estarão concorrendo ao sorteio os bilhetes gerados por notas fiscais emitidas entre os dias 1º e 31 de julho. Cada R$ 1,00 em compras vale um ponto, e a cada 50 pontos, é gerado um bilhete. O limite de participação é de 50 bilhetes por CPF cadastrado.

Comunicação com os Contemplados

Os contemplados serão notificados por e-mail e, se necessário, por telefone. Eles terão 90 dias para solicitar o resgate dos prêmios. A planilha do sorteio e outras informações estarão disponíveis no site do Nota Premiada.

Como Participar?

O Nota Premiada Capixaba visa promover a cidadania fiscal, incentivar a regularização cadastral das empresas e apoiar as atividades de entidades sociais. Para participar, basta se cadastrar no site Nota Premiada Capixaba, escolher uma entidade social para apoiar, e incluir o CPF nas notas fiscais das suas compras. Os pontos e bilhetes são gerados automaticamente para os sorteios mensais.

ATENÇÃO

A equipe Nota Premiada Capixaba não faz contatos via Whatsapp, nem solicita dados ou acesso a aplicativo de banco durante ligações!

Desconfie sempre que algum contato solicitar seus dados pessoais ou bancários. Verifique a fonte antes de fornecer qualquer informação!

Na dúvida, entre em contato conosco pelo “Fale com a Gente”ou pelo telefone (27) 3347-5149