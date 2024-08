Novo sistema de telefonia moderniza comunicação na Prefeitura de Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro está avançando no processo de modernização da gestão pública com a implementação de um novo sistema de telefonia nas repartições municipais: o Voice Over Internet Protocol (VoIP). Esta tecnologia, que utiliza uma rede de comunicação baseada em fibra ótica, possibilita a realização de chamadas entre as diversas secretarias e departamentos do município.

Segundo a Coordenadoria Executiva de Tecnologia, Inovação e Cidades Inteligentes da Prefeitura, o principal objetivo dessa mudança é reestruturar a administração pública, integrando as melhores ferramentas tecnológicas disponíveis para aliar tecnologia, economia e qualidade na prestação de serviços públicos.

Com o novo sistema, as chamadas telefônicas entre os órgãos municipais serão realizadas por meio de uma rede de internet, o que reduzirá drasticamente os custos de ligações para os cofres públicos. O VoIP também apresenta maior flexibilidade e qualidade nas comunicações, permitindo a integração de diferentes unidades municipais em uma única rede de telefonia, independentemente de sua localização geográfica, com uma manutenção mais simples e rápida.

No que tange à segurança e controle de dados, o sistema VoIP incorpora o tronco SIP, uma tecnologia de comunicação unificada que permite a transmissão de chamadas de voz por meio da rede de dados IP da prefeitura. Esta integração elimina a necessidade de linhas telefônicas tradicionais, facilitando a administração do sistema e oferecendo uma solução escalável e moderna para a comunicação interna e externa das unidades municipais.

Novo sistema de comunicação

O novo sistema já está em operação em diversas unidades de saúde do município, melhorando a comunicação e o atendimento aos cidadãos. Nos próximos 15 dias, a tecnologia VoIP será implementada em repartições da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, como os Centros de Referência em Assistência Social (Cras). A expectativa é que, dentro de 40 dias, toda a estrutura da Prefeitura de Cachoeiro esteja integrada ao sistema.

Por se tratar de uma tecnologia moderna e atualizada, todos os materiais necessários para sua implementação precisaram ser importados, o que resultou em um prazo de cinco meses para o início do recebimento dos equipamentos.

“A comunicação eficiente entre os órgãos públicos é essencial para o pleno funcionamento dos serviços oferecidos aos cidadãos. Com o rápido avanço da tecnologia, é imprescindível que a administração municipal modernize sua estrutura, substituindo sistemas ultrapassados por novas soluções que facilitem o cotidiano dos servidores no exercício de suas funções”, destaca Élcio Sá Neto, Coordenador Executivo de Tecnologia, Inovação e Cidades Inteligentes da Prefeitura de Cachoeiro.

Élcio explica, ainda, que a modernização da rede de comunicação da Prefeitura de Cachoeiro ocorreu após o término do contrato com a prestadora de serviços telefônicos, que atingiu o tempo máximo de vigência. Esse cenário permitiu que a prefeitura optasse por implantar um sistema de telefonia robusto e próprio.