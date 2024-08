Oito deputados estaduais são candidatos a prefeito; um é do Sul do ES

Dos 30 deputados estaduais do Espírito Santo, oito são candidatos a prefeito. De acordo com dados da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, apenas um é da região Sul do Estado: Theodorico Ferraço (PP), que disputará a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

Três vão tentar a chefia do Poder Executivo municipal de Vitória: Camila Valadão (Psol), Capitão Assumção (PL) e João Coser (PT).

Outros dois parlamentares vão para a disputa em Guarapari: Delegado Danilo Bahiense (PL) e Zé Preto (PP). Ainda na Grande Vitória, Pablo Muribeca (Republicanos) vai tentar conquistar os eleitores na Serra. No interior, Lucas Scaramussa (Podemos) vai concorrer em Linhares.



Dentre todos os citados, apenas Coser e Ferraço já exerceram mandato de prefeito. O primeiro governou a Capital entre 2005 e 2012; já o segundo, por quatro vezes, foi prefeito de Cachoeiro (1973-77, 1989-92 e 1997-2004).

Suplentes

Não é necessário deixar o cargo de deputado para a eleição. Entretanto, Coser optou por tirar uma licença não remunerada de 120 dias que, somada com uma licença anterior para tratamento médico, abriu a possibilidade de que um suplente exercesse o mandato temporariamente, como prevê o Regimento Interno da Casa. Dessa forma, o suplente Julio da Fetaes (PT) foi convocado.



O procurador do Estado Anderson Pedra, que já foi procurador-geral da Assembleia, explica que a Constituição Federal permite aos parlamentares concorrerem a outro cargo sem se desvincular do mandato. “Ele não tem uma interferência direta na política pública, então entendeu o constituinte a desnecessidade do seu afastamento para poder concorrer ao pleito eleitoral”, disse.

Caso qualquer um dos deputados seja eleito, a partir do dia 1º de janeiro de 2025 eles assumem o cargo de prefeito e um suplente preenche a vaga deles na Ales. Confira abaixo a lista de suplentes:

Capitão Assumção (PL), Delegado Danilo Bahiense (PL) e Zé Preto (PP), que estava no PL e trocou de partido. Os três suplentes são Rafael Monteiro, Igor Elson e Bira Nobre (todos do PL);

Camila Valadão (Psol) tem como suplente Fabio Duarte (Rede);

João Coser (PT) tem como suplente Julio da Fetaes (PT);

Lucas Scaramussa (Podemos) tem como suplente Anadelso Pereira (Podemos);

Pablo Muribeca (Republicanos) anteriormente estava no Patriota, que se fundiu com o PTB e virou o PRD. Tem como suplente Doutor Hércules (PP), que também estava no Patriota;

Theodorico Ferraço (PP) tem como suplente Marcos Madureira (PP).