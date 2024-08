Onda de calor fará temperatura passar dos 30°C no país; veja previsão

Uma nova onda de calor deve se estender, pelo menos, até o dia 22 de agosto em todo o Brasil. Segundo a agência de meteorologia Climatempo, o calor intenso dos próximos dias tem potencial para estabelecer novos recordes de temperatura para o mês em diversas regiões do País.

Em São Paulo, o Climatempo prevê que as temperaturas na capital podem chegar a 32ºC neste sábado (17), e domingo (18). O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura, diz que a tendência dos próximos dias é de haver uma “sequência de dias ensolarados”.

“Uma grande massa de ar seco, bloqueio atmosférico, vai provocar uma sequência de dias ensolarados, com grande amplitude térmica e baixos índices de umidade. Atenção para as horas mais quentes do dia, com temperatura máxima superior a 30°C, e umidade do ar abaixo dos 30%. Essa condição meteorológica facilita a propagação de queimadas e incêndios, e aumenta a concentração dos poluentes nos grandes centros urbanos.”

Onda de calor

Ainda na Região Sudeste, as capitais Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte também terão altas temperaturas sem chuva. O Rio pode registrar, neste sábado e domingo, 32ºC e 33ºC, respectivamente. Em Vitória, a temperatura máxima fica em 28ºC em todo o fim de semana. O sol também aparece em Belo Horizonte, com os termômetros chegando a 30ºC até domingo.

De acordo com a Climatempo, há expectativa de temperaturas a níveis recordes em algumas cidades. Em Cuiabá, onde a máxima histórica para agosto é de 41°C, registrada em 15 de agosto, a previsão é de 42ºC para terça-feira, 20.

Goiânia, que registrou 36,8°C em 19 de março, pode alcançar 37ºC no domingo.

Campo Grande, com um recorde anterior de 36,2°C em 19 de março, também deve registrar 37ºC no domingo.

Já em Teresina, a expectativa é que os termômetros marquem 38ºC na quarta-feira, 21, superando o recorde anterior de 37,4°C, registrado em 5 de fevereiro.

Veja as capitais que terão máxima acima de 30ºC até quinta (22):

Belém: entre 34ºC e 35ºC, todos os dias;

Belo Horizonte: entre 30ºC e 35ºC, no domingo, quarta e quinta-feira;

Brasília: entre 30ºC e 35ºC, no sábado, domingo, segunda, quarta e quinta-feira;

Campo Grande: entre 35ºC e 37ºC, todos os dias;

Cuiabá: entre 40ºC e 41ºC, todos os dias;

Curitiba: entre 30ºC e 34ºC, a partir de domingo;

Fortaleza: entre 30ºC e 32ºC, até quarta-feira;

Goiânia: entre 35ºC e 38ºC, todos os dias;

Macapá: entre 33ºC e 35ºC, todos os dias;

Manaus: entre 36ºC e 41ºC, todos os dias;

Natal: 30ºC, no sábado e quinta-feira;

Palmas: entre 36ºC e 41ºC, todos os dias;

Porto Velho: entre 36ºC e 44ºC, todos os dias;

Rio Branco: entre 36ºC e 42ºC, todos os dias;

Rio de Janeiro: entre 32ºC e 35ºC, todos os dias;

São Luís: entre 31ºC e 32ºC, até quarta-feira;

São Paulo: entre 31ºC e 32ºC, todos os dias;

Teresina: entre 37ºC e 38ºC, até quarta-feira;

Vitória: 31ºC, na quarta-feira.

Além das altas temperaturas, o Climatempo alerta que a qualidade do ar também será motivo de preocupação nos próximos dias. Com a umidade relativa do ar caindo abaixo dos 20% em várias regiões, a população deve enfrentar condições de ar muito seco, o que pode agravar problemas respiratórios e aumentar o risco de incêndios florestais.

Estadao Conteudo