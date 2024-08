Nova onda de calor! Temperaturas voltam a subir após dias de frio

Uma nova onda de calor vem aí! Depois de um período de frio intenso, o Brasil se prepara para um retorno significativo do calor em amplas áreas do país.

De acordo com a Climatempo, uma nova e forte massa de ar quente está se estabilizando na região central, favorecendo a elevação das temperaturas e criando um cenário de verdadeira ‘gangorra’ térmica em algumas regiões.

Leia também: Neve no Caparaó? Baixa temperatura muda visual da região; confira o vídeo

O ar quente e seco vai ganhar mais força a partir do sábado (17). Já com temperaturas mais altas, a onda de calor vai começar oficialmente no domingo, 18 de agosto e deve durar pelo menos até o dia 22 no país.

Nova onda de calor

Uma nova massa de ar quente se estabelece no Brasil, com características similares a das últimas ondas de calor.

Este sistema está sendo impulsionado pela formação de uma alta pressão em médios níveis da atmosfera. O que intensifica a circulação de ventos quentes do interior do país, deixando o tempo mais seco e com temperaturas elevadas.

A umidade relativa do ar, que já está em níveis baixos, deve cair ainda mais nos próximos dias, aumentando o desconforto e os riscos à saúde.

Desce e sobe nas temperaturas e os impactos na saúde

Após a recente atuação de uma forte massa de ar frio, que estabeleceu recordes de baixas temperaturas no país, a chegada dessa massa de ar quente cria um contraste significativo.

Segundo a Climatempo, essa mudança brusca pode desafiar a saúde dos brasileiros. Especialmente nas áreas que experimentarão temperaturas entre 5 a 7 °C acima da média nos próximos dias nas áreas em vermelho no mapa.

Para áreas em laranja, a elevação será entre 2,5 a 3 °C acima da média, ainda assim, importante. Tendo em vista, que as temperaturas médias de agosto já são mais elevadas em relação a julho. Isso fará com que o calor seja sentido de forma mais intensa e desconfortável.

Portanto, o tempo seco, associado à baixa umidade relativa do ar, pode dificultar a respiração e exigir maior cuidado com a hidratação.