Ônibus com universitários se envolve em acidente na BR-101, em Itapemirim

Um ônibus com universitários do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Cachoeiro de Itapemirim, se envolveu em um acidente com um caminhão na manhã desta quarta-feira (14), no km 404 da BR-101, em Itapemirim.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus Mercedes Benz 1619, trafegava sentido norte, quando ao sair de uma curva fechada foi atingido pelo caminhão Volkswagen 24.250, que trafegava no mesmo sentido.

Leia também: Gerente de facção criminosa no Rio de Janeiro é preso em Marataízes

Apesar do susto, apenas uma aluna, que estava no ônibus, foi levada para o hospital. Ela foi submetida a exames e, em seguida, foi liberada. Além dela, o motorista do caminhão também ficou ferido e foi socorrido para o Pronto Atendimento (PA) de Rio Novo do Sul. A concessionária Eco101 informou que não houve interdição da rodovia.

O ônibus pertencia a Prefeitura de Rio Novo do Sul. Em nota, a administração informou que o coletivo, que transportava alunos para faculdades e curso Ifes, em Cachoeiro, foi levemente atingido por um caminhão prancha que invadiu a contramão.