Ônibus de turismo pega fogo e assusta passageiros em Marataízes

Um ônibus de turismo da Viação Sudeste pegou fogo na tarde desta quinta-feira (29), na chegada da Barra de Itapemirim, em Marataízes.

No vídeo que circula nas redes sociais, mostra as chamas saindo da parte de baixo frontal do ônibus e o motorista com um extintor tentando apagar o fogo. Assustados, os passageiros saíram correndo de dentro do coletivo. Não há informações sobre feridos.

A empresa Sudeste e o Corpo de Bombeiros foram procurados, mas não obtivemos retorno até o fechamento da matéria.

Veja o vídeo:

Vídeo: Leitor/Aqui Notícias