Três ficam feridos após veículos baterem de frente em Marataízes

Três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, ficaram feridos após dois carros baterem de frente na manhã desta quinta-feira (29), na localidade de Nova Canaã, em Marataízes.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o condutor de 61 anos da Volkswagen/Saveiro, de cor branca, relatou aos socorristas que o Volkswagen/Gol, de cor prata, tentou fazer ultrapassagem em alta velocidade em um ônibus, mas acabou batendo de frente.

O idoso, de 61 anos, sofreu ferimentos leves e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes. O motorista e a passsageira do Gol foram encaminhados também para a UPA e, em seguida, transferidos para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde deles não foi informado.

