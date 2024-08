Operação Brujeria: 60 policiais buscam suspeitos de tráfico de drogas no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), realizou na madrugada desta sexta-feira (16), a operação “Bijura”, em cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão contra criminosos que atuam no tráfico de drogas e armas nos municípios de Vitória, Cariacica, Serra, Viana e Vila Velha.

Segundo a PCES, a ação contou com policiais civis, por meio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e das Especializadas

Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão contra criminosos que atuam no tráfico de armas e de drogas. Cerca de 60 policiais participaram da ação.

Armas apreendidas

No bairro Vila Bethânia, em Viana, um homem de 23 anos foi preso em cumprimento a mandado de prisão. Outro indivíduo de 24 anos foi preso no Centro de Vitória. Na residência dele, foram apreendidas três armas de fogo.

Já no bairro Novo Porto Canoa, na Serra, outra prisão foi realizada em cumprimento a mandado de prisão.

No bairro Nova Valverde, no município de Cariacica, um investigado de 22 anos foi preso. Familiares do conduzido tentaram impedir a prisão, chegando a agredir os policiais.

