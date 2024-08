Operação mira em esquema criminoso de fraude bancária no ES

A Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Federal no Espírito Santo , deflagrou na manhã desta sexta-feira (2), a Operação Minerva I, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão com objetivo de desarticular esquema criminoso voltado à prática de fraudes bancárias eletrônicas.

Segundo a Polícia Federal, a operação se iniciou a partir de informação da Força-Tarefa Tentáculos, que tem como um dos principais pilares a cooperação com a Febraban e instituições bancárias associadas no combate às fraudes bancárias eletrônicas.

A investigação identificou fraudes bancárias em contas digitais de correntistas da Caixa Econômica Federal, destinadas ao crédito de benefícios sociais.

Os delitos apurados na Operação ‘Minerva I” são os de associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso e falsidade ideológica, cujas penas podem somar mais de 15 anos de prisão.

Até o momento foram identificadas 15 vítimas da Caixa Econômica Federal, que tiveram valores subtraídos de suas contas bancárias, de forma eletrônica.

Na residência do investigado foram apreendidos 01 notebook, 03 celulares, 01 pen drives, vários talões de cheque, cartões de crédito, RG falso, carimbo de cartório, além de documentos relacionados aos crimes investigados.

As investigações prosseguem para comprovar a participação de outros suspeitos que têm atuação criminosa na rede mundial de computadores.

