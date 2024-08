Oportunidade! Mais de 9 mil vagas para cursos gratuitos no QualificarES

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), anuncia a abertura de dois editais: o primeiro 026/2024, para o processo seletivo de matrículas nos cursos presenciais de qualificação profissional pelo programa Qualificar ES Geral, destinado a todos os alunos; e o segundo 027/2024, para a seleção de alunas para os cursos presenciais de qualificação profissional pelo programa Qualificar ES Mulher.

O período de inscrições para os cursos de qualificação profissional será desta terça-feira (20) até as 23h59 do dia 06 de setembro. Para participar, o candidato deve acessar o site https://qualificar.es.gov.br/, ler as orientações contidas no edital, realizar o cadastro e a inscrição, informando um e-mail válido. Cada CPF pode estar vinculado a apenas um cadastro e um único e-mail. Serão disponibilizadas 9.315 vagas, sendo 8.305 para o Edital Geral e 1.010 para o Edital Mulher.



“Com a oferta de mais de 9 mil vagas, o programa QualificarES reafirma o compromisso do Governo do Estado com a ampliação de oportunidades para nossa população. Esses cursos de qualificação profissional são uma ferramenta poderosa para promover a inclusão, preparar para o mercado de trabalho e fortalecer o desenvolvimento regional. Sabemos que investir em educação e capacitação é essencial para garantir um futuro melhor para todos”, pontuou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

Requisitos Qualificar ES Geral

Para participar do processo seletivo do programa Qualificar ES Geral, os candidatos devem atender aos seguintes pré-requisitos: ter no mínimo 16 (dezesseis) anos completos até a data da matrícula no curso escolhido; residir no município onde o curso será ofertado; e ser alfabetizado, ou seja, ser capaz de ler e escrever.

Requisitos Qualificar ES Mulher

Para participar do processo seletivo do programa Qualificar ES Mulher, as candidatas devem atender aos seguintes pré-requisitos: ter no mínimo 16 (dezesseis) anos completos até a data da matrícula no curso; residir no município onde o curso será ofertado; ser alfabetizada, ou seja, ser capaz de ler e escrever; e identificar-se como do gênero feminino.

Serviço:

Período de inscrições: 20 agosto a 06 setembro de 2024

20 agosto a 06 setembro de 2024 Resultado final: 16 de setembro