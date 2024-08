Palhaços recebem bênção em missa durante festival de circo

Nos dias 17 e 18 de agosto, o 7º Festival de Circo Contemporâneo tomará conta de Vitória, oferecendo uma programação totalmente gratuita para o público. O evento, que homenageia e celebra aqueles que espalham alegria e diversão, reunirá artistas e admiradores do circo em um final de semana cheio de atividades culturais.

No sábado, 17 de agosto, a Paróquia Sagrada Família, em Jardim Camburi, será palco de uma Missa em Ação de Graças dedicada a palhaças, palhaços e todos os artistas circenses. A celebração, marcada para as 18h, convida os participantes a se vestirem a rigor.

Após a missa, a festa continua na Praça Sagrada Família, com o espetáculo “Cabaret Das Estrelas”. Mais de 30 artistas se apresentarão em um show de variedades, trazendo ao público o melhor da arte circense.

No domingo, 18 de agosto, o Festival se desloca para o Teatro Estrelas, no Centro de Vitória, onde acontecerão oficinas gratuitas voltadas para o público a partir de 16 anos.

Das 9h às 12h, a figurinista Gabi King ministrará a “Oficina Moda Circo”, que promete explorar a criatividade no vestuário circense. No período da tarde, das 14h às 17h, Regina Schimitt comandará a “Oficina Figurino Para Circo”, aprofundando o conhecimento sobre a criação de figurinos para o mundo do circo.

Ainda no domingo, às 17h20, o Cine Em Cena exibirá filmes de Charles Chaplin, seguidos de um bate-papo sobre palhaçaria. A atividade é indicada para todas as idades e promete envolver os espectadores em uma reflexão sobre a arte do riso.

Apesar de ser a 7ª edição, o festival existe desde 1994. Em conversa com Elenice Moreira, palhaça e produtora, ela explica que, muitas vezes, não é possível realizar o festival devido à falta de patrocínio. Mas sempre que conseguem, é uma grande realização. Segundo Elenice:



“É uma homenagem a todos os artistas de circo e também uma forma de tirar o circo da lona e levar para a rua.”

O 7º Festival de Circo Contemporâneo é uma realização da Pivy Produções, com produção da Ratimbum Produções e da Associação Uma Floresta. O evento conta com o patrocínio da Lei Rubem Braga e da Prefeitura Municipal de Vitória.

Serviço:

Sábado (17/08/2024)

Missa em Ação de Graças

Horário: 18h

Local: Igreja Matriz Paróquia Sagrada Família – Jardim Camburi (Rua Belmiro Teixeira Pimenta, 490 – Jardim Camburi, Vitória)

“Cabaret Das Estrelas” – Show de Variedades

Horário: 18h30 às 20h

Local: Praça Sagrada Família

Domingo (18/08/2024)

Oficina Moda Circo

Ministrada por: Gabi King

Horário: 09h às 12h

Local: Teatro Estrelas (Rua Pereira Pinto, 180, Centro, Vitória)

Oficina Gratuita

Idade: a partir de 16 anos

Link de inscrição: Oficina Moda Circo

Oficina Figurino Para Circo

Ministrada por: Regina Schimitt

Horário: 14h às 17h

Local: Teatro Estrelas (Rua Pereira Pinto, 180, Centro, Vitória)

Oficina Gratuita

Idade: a partir de 16 anos

Link de inscrição: Oficina Figurino para Palco

Cine Em Cena

Exibição de filmes de Charles Chaplin, seguida de bate-papo sobre palhaçaria

Horário: 17h20

Classificação: Livre

Local: Teatro Estrelas (Rua Pereira Pinto, 180, Centro, Vitória)

Realização: Pivy Produções

Produção: Ratimbum Produções | Associação Uma Floresta

Apoio: Lei Rubem Braga | Prefeitura Municipal de Vitória

Informações: (27) 3222-0869 | (27) 99698-0869 (WhatsApp)