Orquestra Sinfônica do ES faz apresentação gratuita em Vargem Alta

A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) marcará presença na abertura do 10º Festival Cine.Ema (Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo), com uma apresentação gratuita e aberta ao público, no dia 24 de agosto, às 15h, na Reserva Ambiental Águia Branca, em Vargem Alta. Com o tema “Reconectar”, o festival propõe a união da arte com o meio ambiente como forma de sensibilizar o público para as questões da preservação.

A apresentação gratuita, que conta com a regência do maestro Helder Trefzger e participação especial da cantora Amélia Barreto, terá um repertório recheado de canções que remetem à natureza.

Vale lembrar que o Cine.Ema acontece em setembro e oferece mostras de cinema, presencial e on-line, oficinas nas escolas e bate-papos. Confira o site do festival e conheça a programação: https://cineema.com.br/.

Conheça o repertório

A “Suíte Brasil Azul”, de Alexandre Guerra (1972), tem origem na trilha sonora do documentário de mesmo nome, que Cristian Dimitrius fez para o Canal Disney+ sobre a biodiversidade da costa brasileira, retratando as belezas naturais brasileiras. O compositor da obra é conhecido e consolidado internacionalmente pelo trabalho como autor de trilhas sonoras.

O samba Canta Brasil, escrito em 1941 por Alcyr Pires Vermelho (1906-1994), com letra do jornalista David Nasser (1917-1980) traz o sentimento ufanista que tomava conta do país naquela época, sendo chamado de samba-exaltação. Desde a sua primeira audição na Rádio Nacional, em maio de 1941 tornou-se um grande sucesso.

Cio da Terra é uma canção de 1977, fruto de uma parceria entre Milton Nascimento (1942) e Chico Buarque (1944), inspirada no canto das mulheres que trabalhavam na colheita do algodão.

A música Herdeiros do Futuro, parceria entre Toquinho (1946) e Elifas Andreato (1946-2022), faz parte do álbum Canção de Todas as Crianças, lançado em 1987. Tanto essa quanto as demais músicas foram inspiradas na Declaração Universal dos Direitos da Criança, cujos princípios foram aprovados pela Assembleia Geral das Nações Unidas.

A Paz é uma canção de Gilberto Gil (1942) e João Donato (1934-2023) composta em 1986. De acordo com Gil, a melodia foi feita por João Donato e a letra foi escrita por ele enquanto observava João Donato tirar um cochilo.

O pernambucano Geraldo Azevedo (1945) é um dos grandes nomes da música popular brasileira, autor de grandes sucessos. Seu engajamento em relação ao tema ambiental se mostra bastante presente em suas músicas. SOS Natureza, feita em parceria com Carlos Fernando, foi lançada em 1989, propõe a defesa da mãe-terra por meio das canções.

Dois rios é uma canção lançada pela banda mineira Skank em 2003, fruto de uma parceria entre Samuel Rosa (1966), Lô Borges (1952) e Nando Reis (1963). A melodia foi composta por Samuel Rosa e Lô Borges e a letra, que cita tudo que existe em par, para comparar aos dois rios inteiros sem direção, e foi escrita por Nando Reis.

Cyro Pereira (1929-2011) foi um premiado maestro, pianista, compositor e arranjador brasileiro. Foi professor da Unicamp e maestro da Orquestra Jazz Sinfônica. Sua peça Gonzaguiana é um lindo tributo ao Nordeste e ao mestre Luiz Gonzaga, trazendo cinco temas envoltos em uma orquestração refinada e colorida.

Sobre a cantora convidada

A cantora cachoeirense Amélia Barretto vem se destacando com suas performances, de estilo marcante e esbanjando talento. Compositora e intérprete, participou de inúmeros projetos capixabas como Grupo de Jazz in Bossa/Zomayi, Aurora Gordon, Sol na Garganta do Futuro, entre Bienais e Festivais Nacionais e Internacionais.

Participou do Festival Sérgio Sampaio 2024, Festival de Santa Teresa, Viradão Vitória, Bienal Rubem Braga, além de cantar com vários artistas capixabas. Participou de projetos culturais com grupos de teatro como o “Grupo Experimental Capixaba” e “Companhia do Outro”, onde se apresentou em 2019 na cidade de Santiago do Chile, juntamente com vários artistas itinerantes de países da américa latina.

Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo – Oses

Helder Trefzger, regente

Participação especial: Amélia Barreto, cantora

Repertório:

Alexandre Guerra: Brasil Azul

David Nasser/Alcyr Pires Vermelho: Canta Brasil (arr. Luiz V. Rocha

Milton Nascimento/Chico Buarque: Cio da Terra.

Toquinho/Elifas Andreato: Herdeiros do Futuro.

Gilberto Gil/João Donato: A Paz

Geraldo Azevedo: SOS Natureza.

Geraldo Azevedo: Natureza Viva.

Skank: Dois Rios.

Ciro Pereira: Gonzaguiana.

Serviço:

Série ES | Vargem Alta

Data: 24 de agosto

Hora: 15h

Local: Reserva Ambiental Águia Branca | ES-164, Vargem Alta – ES, Brasil

Entrada gratuita