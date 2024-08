Paróquia de Iconha realiza Missa dos Catequistas

O refrão do hino dos catequistas “Catequista do Senhor, com muito amor, servindo o povo. Nossa escolha é vocação, é uma missão, um canto novo” faz parte da caminhada dos muitos catequistas que, no decorrer da história, ilumina os passos e fortalece as direções futuras, das vocações. Em ação de graças pela vida dos Catequistas, aconteceu na Igreja Matriz de Iconha a Santa Missa em Comemoração ao Dia do Catequista, celebrada no dia 20 de agosto.

Com o tema “Catequistas por amor e com amor”, a Santa Missa foi presidida pelo pároco, padre Paulo Finkler, SJ.Estiveram presentes a Equipe Paroquial da Catequese e cerca de 200 Catequistas da Paróquia Santo Antônio de Pádua.

Toda a liturgia esteve voltada para o contexto vocacional. Em sua homilia, padre Paulo destacou a importância da Catequese para a Igreja, ressaltando que ser Catequista é um ministério onde não basta somente o conhecimento, mas o amor ao próximo em suas vidas, o servir de corpo e alma. A celebração se alargou com a renovação do Compromisso dos catequistas presentes.

AMAR e SERVIR

“Quando assumimos (a IVC), percebemos que muitos de nossos catequistas se colocavam à disposição, doavam o seu tempo, se sentiam chamados, mas ainda assim faltava algo. Fomos propondo momentos orantes aos nossos catequistas e, nestes três anos, fomos percebendo juntos que só a vocação não bastava. Era preciso ser catequista por amor e com amor. E foi fortalecendo este espírito de em tudo AMAR e SERVIR que a Catequese Paroquial hoje incendeia este Amor na Paróquia, caminha em unidade , com catequistas completamente envolvidos na missão, explicou a coordenadora paroquial da catequese, Camila Figueira Pinto.

Na bênção final, padre Paulo agradeceu a dedicação e todo trabalho realizado pela equipe paroquial, em seguida fez o envio dos catequistas renovando a sua missão de evangelizar.

Foto: Diocese de Cachoeiro