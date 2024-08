PF investiga no ES suspeitos de fraudes contra a Caixa Econômica Federal

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira (20), em Vila Velha, um mandado de busca e apreensão por fraudes eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal.

De acordo com a PF, durante as investigações, foi constatado o envio de e-mails fraudulentos em nome de órgãos públicos, contendo ofícios fictícios que eram solicitadas transferências de dinheiro para contas bancárias dos investigados.

Após o recebimento das quantias solicitadas, os valores eram rapidamente movimentados entre múltiplas camadas de contas bancárias, especialmente em contas digitais de diversas instituições financeiras, com o objetivo de dificultar a identificação e o rastreamento dos valores e das pessoas envolvidas.

Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares que serão analisados para o aprofundamento das investigações e a apuração de outros envolvidos.

Segundo a Polícia Federal, os investigados poderão responder pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa. Se condenados, as penas somadas podem chegar a 11 anos de prisão, além de multa.

“As investigações continuam, e, por esse motivo, neste momento, não poderão ser divulgados maiores detalhes”, informou a PF.

