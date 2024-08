Pizzaria de Guaçuí está com vagas de emprego disponíveis

Mora em Guaçuí e está precisando de emprego? Sua oportunidade chegou! A Bella Pizza está com duas vagas de emprego disponíveis.

A pizzaria está com uma vaga aberta para o cargo de garçom, onde os requisitos são: bom atendimento ao cliente, agilidade e estar sempre com um sorriso no rosto. A segunda vaga é para trabalhar na cozinha do local.

Os interessados nas vagas devem entregar o currículo pessoalmente na Bella Pizza, localizada na Avenida José Alexandre, no bairro São José, n° 989.

