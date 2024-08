PM flagra motorista entregando drogas para motociclista em Cachoeiro

Policiais militares flagram o motorista de uma caminhonete Hilux, entregando drogas a um motociclista na tarde da última sexta-feira (16), na localidade de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Militar, após os militares receberem informações de uma negociação de drogas na região, uma equipe montou uma campana no local e viram quando um homem, de 43 anos, se aproximou da caminhonete Hilux e entregou uma mochila para o um motociclista, de 39 anos.

O motociclista tentou esconder a bolsa no mato, porém, os policiais o abordaram e encontraram cinco tabletes inteiros e duas frações de maconha, totalizando cinco quilos. Os dois suspeitos foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Em nota, a Polícia Civil informou que na delegacia, os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.

