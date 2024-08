PM recupera materiais furtados e apreende drogas em São José do Calçado

Policiais militares do 3º Batalhão recuperaram materiais furtados e apreenderam drogas no bairro Jorge Ourique, em São José do Calçado, na noite da última quarta-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram até o bairro conhecido como “Morro do Grilo”, quando viram dois homens conversando em frente a uma residência. Ao verem os policiais, um deles jogou a moto no chão e correu para dentro da casa.

Nisso, os militares viram vários materiais na garagem da residência, sendo apreendidos três celulares, uma motoserra laranja, 3 roçadeiras laranjas, uma maleta contendo uma parafusadeira marca black+decker laranja, duas botijas de gás, uma furadeira makita verde, cartões de Crédito com diversos nomes, três máquinas de cortar cabelo e objetos afins.

Ainda, os policiais localizaram uma munição calibre 22, cinco pedras de Crack, materiais para embalar e anotações do tráfico. Segundo a PM, denúncias revelaram que o dono da casa é envolvido com o tráfico de drogas no bairro e receptação de produtos da cidade.

O suspeito foi preso e encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre. O condutor da moto fugiu e, até o momento, não foi localizado. A moto foi apreendida e removida para o pátio credenciado do Detran|ES.