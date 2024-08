Polícia apreende 143 kg de cocaína dentro de grande laboratório no ES

Na última quarta-feira (14), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), apreendeu 143 kg de cocaína dentro de um grande laboratório que era usado para o preparo da droga no bairro Recanto da Sereia, em Cariacica.

Segundo a Polícia Civil, sete suspeitos, com idades entre 19 e 39 anos, foram presos na ação. Após dias de investigação, a operação identificou que traficantes de Cariacica estavam utilizando uma casa no bairro Recanto da Sereia para o preparo e embalagem da droga. No local, foram apreendidos 143kg de cocaína, armas e materiais ilícitos.

Outros detalhes da investigação serão divulgados em coletiva realizada nesta sexta-feira (16).