Polícia apreende armas de fogo e animais silvestres no Espírito Santo

Na última quinta-feira (15), a equipe do Comando de Operações táticas em Mata Atlântica (COTAMA) apreendeu seis armas de fogo de diversos calibres, nos municípios de João Neiva e Aracruz.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, também foram apreendidos nas ocorrências 23 munições de calibres 22 e 32, seis armadilhas para captura de animais silvestres, dois coleiros, um papagaio, aparelho de visão noturna, mira a laser e 2kg de carne de jacaré abatido.

Uma pessoa foi detida e encaminhada, juntamente com os materiais apreendidos, para a Delegacia de plantão do município de Aracruz.

