Polícia apreende fuzil, pistola e silenciadores em Alfredo Chaves

Uma operação realizada pela Polícia Civil e Militar na tarde da última segunda-feira (19), resultou na prisão de um homem e na apreensão de fuzil, pistola e silenciadores que estavam dentro de uma casa na localidade de Cachoeirinha, em Alfredo Chaves.

Leia também: Denúncia anônima leva PM ao depósito de drogas em Atílio Vivácqua

De acordo com a Polícia Civil, a ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar. Na residência, os policiais apreenderam armas de fogo, munições de diversos calibres, além de acessórios de uso restrito como lunetas e silenciadores, e maquinário para recarga de munições.

“As investigações iniciaram quando o indivíduo, que é proprietário da residência, fez ameaças em um grupo de WhatsApp e as vítimas procuraram a delegacia apresentando as conversas e fotos de armas de fogo postadas. Após a instauração de inquérito, representamos pela busca e apreensão domiciliar, cumprida nesta data. Nos chamou atenção o forte poder bélico das armas apreendidas, incluindo um fuzil calibre 556 e uma pistola calibre 9 milímetros”, explicou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Alfredo Chaves, delegado Vitor Alano.

O homem preso foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, e encaminhado ao sistema prisional.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.