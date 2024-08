Polícia Civil prende suspeito de tentativa de feminicídio em Cachoeiro

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) Sul, efetuou a captura de um homem de 29 anos, suspeito de arremessar a namorada dele, de 24 anos, de um veículo em movimento.

O crime aconteceu no último dia 28 de julho, no bairro Ferroviários, também em Cachoeiro de Itapemirim. A prisão foi realizada, na última sexta-feira (2), no bairro Village da Luz, também no município.

As equipes realizaram campana nas proximidades da residência do indivíduo e efetuaram a prisão. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim. O indivíduo é investigado por tentativa de feminicídio, ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a PCES, na madrugada do crime, a vítima estava no veículo conduzido pelo namorado e teria se recusado a ir com ele para um local conhecido como Corte Grande. Quando a vítima ameaçou sair do carro, o homem a empurrou para fora do veículo em movimento e não voltou para prestar socorro. A mulher sofreu escoriações pelo corpo e precisou ser internada.

O preso foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos de praxe, e posteriormente, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.